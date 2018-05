Leder i USAs turnforbund fjernet etter idrettshistoriens største overgrepssak

sport

Rhonda Faehn er ikke lenger en del av det amerikanske turnforbundet. Det er ikke på det rene om hun er sparket eller har gått av selv.

– Det er en personalsak, og vi kommer ikke til å komme med detaljer rundt den, står det i en pressemelding sendt på vegne av USAs turnpresident Kerry Perry.

Faehn har fått kritikk for at hun ikke reagerte raskere da hun sommeren 2015 fikk greie på at turnlege Larry Nassar hadde utført flere seksuelle overgrep. Senere ble det klart at han hadde forgrepet seg på flere hundre jenter og kvinner. Det er den mest omfattende overgrepssaken i idrettshistorien.

Lover forandringer

Tidligere OL-vinner Aly Raisman har kritisert Faehn for ikke å ha grepet inn mot Nassar.

– Jeg vet ikke hva hun gjorde eller ikke gjorde med disse opplysningene, men jeg ble ikke kontaktet av FBI på over ett år. I den perioden ble mellom 50 og 100 turnere utsatt for overgrep, sier Raisman til Indianapolis Star.

USAs turnforbund erkjenner at forandringer må til.

– Det kan være tøft, men vi er ikke redde for å gjøre nødvendige og dristige avgjørelser som har til hensikt å endre vår organisasjon, sier forbundspresident Kerry Perry.

I fengsel på livstid

Nassar, som var medisinsk ansvarlig for unge turnere ved Michigan State-universitetet og i USAs landslag, er dømt til livstids fengsel for sine overgrep. Flere av hans ofre er OL-gullvinnere.

Tidligere i uken ble det kjent at Michigan State-universitetet betaler 500 millioner dollar (4 milliarder kroner) i kjølvannet av overgrepsskandalen. Universitetet er blitt enig om erstatningssummen med advokater for de 332 kjente ofrene for Nassars overgrep.

425 millioner dollar vil bli utbetalt til ofre som har meldt om krav, mens 75 millioner settes til side for å dekke eventuelle framtidige krav. Også advokatenes honorarer skal tas fra potten på 500 millioner dollar.

(©NTB)