Southgate forsvarer Englands unge VM-tropp

Southgate har måttet tåle kritikk fra fotballeksperter etter å valgt ut Englands tredje yngste VM-tropp gjennom historien. Veterankeeper Joe Hart og Arsenals Jack Wilshere var blant de store navnene som ble vraket, mens ferskingen Trent Alexander-Arnold (19) fra Liverpool kom med.

– Vi tok ikke ut unge spillere fordi vi prøver å kjøpe oss selv tid. Vi valgte unge spillere fordi vi mener at de er de beste, sier Southgate.

– Kanskje er det vågalt å ta med flere spillere uten mange landskamper, men vi må ha troen på disse gutta.

Kritikk

Tidligere England-spiss Gary Lineker er blant ekspertene som mener at Southgate «avskriver» Englands seierssjanser i sommerens fotball-VM på forhånd ved å ta ut 15 unggutter.

Southgate mener på sin side at han sto imot fristelsen av å ta med en enda yngre tropp ved å legge bort Fulhams Ryan Sessegnon og Jadon Sancho fra Borussia Dortmund, og prioritere dem som var i form og kunne skape suksess i Russland.

– Jeg tror ikke at når du er involvert med England, at du kan avskrive en turnering på forhånd. Vi vet at lag som vinner turneringer normalt har flere spillere med flere landskamper under beltet enn det vi har, har flere opptredener i semifinaler eller finaler enn vi har, men det er dit vi vil komme. Det er også der hvor Tyskland, Spania, Brasil og Argentina har kommet i både junior- og seniorturneringer, sier landslagssjefen.

– Vi har stor tro på dem vi har tatt ut. De mangler rutine fra store kamper, men hvordan skal de ellers få det? Jeg vil ikke begrense drømmene deres om hva som er mulig. Vi må nyte dette og gå inn i turneringen med alt vi er og har.

Døra på gløtt for Hart

Southgate legger imidlertid ikke skjul på at jobben hans er blitt mye vanskeligere av at det er færre engelskmenn som spiller fast i Premier League.

– Vi velger blant 33 prosent av ligaen, som er veldig spesielt, men det er en spennende vei vi er på, sier den tidligere U21-landslagssjefen.

Med 75 landskamper ville Joe Hart vært England-troppens mest rutinerte landslagsspiller om han hadde blitt tatt ut. 31-åringen startet bare halvparten av West Hams kamper denne sesongen og slapp inn 39 mål i løpet av 19 kamper på lån fra Manchester City.

Southgate vil ikke stenge landslagsdøra dersom Hart drar fra serievinneren og kommer tilbake på sitt beste.

– Hvis han spiller bra for klubben sin, hvorfor skal jeg ikke ta ham ut? Han har en viktig karrierebeslutning foran seg denne sommeren, og vi håper at han kan komme tilbake på sitt gamle nivå.

