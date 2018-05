Wikheim scoret da Midtjylland fikk matchball

sport

Herning-laget utkjemper en spennende duell med Brøndby om gullet. Alle trodde at Brøndby skulle ta tilbake førsteplassen med seier over tabelljumbo Horsens to timer senere, men to mål av Kjartan Finnbogason helt på tampen ga Horsens sensasjonelle 2-2.

Det ble etterfulgt av stygge scener da Brøndby-tilhengere stormet banen og flere av dem begynte å slåss innbyrdes. En kvinne ble stygt skadd da hun falt ned fra tribunen.

– Det var sjokkerende, og det gir meg blandede følelser. Når folk kommer til skade er ikke fotball så viktig lenger, sa Finnbogason.

Midtjylland er to poeng foran Brøndby før serieavslutningen mandag og kan avgjøre med hjemmeseier mot Horsens. Brøndby får AaB på besøk.

– Vi har stor tro på egne evner. Vi gleder oss til å spille i en fullsatt arena og skaffe den sesongavslutningen vi fortjener, sa Midtjylland-trener Jess Thorup.

Ståle Solbakkens FCK er for lengst ute av gullkampen, men kjemper mot naboen Nordsjælland om bronseplass og europaligaspill. Likevel rullet FCK-tilhengerne fredag ut et banner med bønn om at klubbens svake resultater måtte fortsette mot Midtjylland for ikke å hjelpe erkerivalen Brøndby i gullkampen.

Tabbe i comeback

Sveriges landslagskeeper Robin Olsen var tilbake i FCK-målet etter sin skade. Han har vært ute av spill i tre måneder med en kragebeinsskade. Olsen var ikke heldig da Midtjylland tok ledelsen etter et kvarter.

Frank Onyeka kom fri på en overgang. Da Olsen snublet, fikk Midtjylland-spilleren en enkel jobb med å gjøre 1-0.

FC København radet opp sjanser i jakten på utligning, men keeper Jesper Hansen og tverrliggeren sto vekselvis i veien for avslutningene.

FCK dominerte også i annen omgang, men Wikheim doblet ledelsen da han i det 66. minutt løp fra hjemmeforsvaret og overlistet Robin Olsen.

– Vi spilte en fantastisk kamp. Vi hadde ballen mer i deres felt enn de hadde den til sammen i hele kampen, sa FCK-manager Ståle Solbakken, som synes det var vanskelig å forstå at det ble tap.

Brøndby-kollaps

Heldig eller ei, borteseieren i Parken kan bli gull verd for Midtjylland. Brøndby hadde inntil nylig en klar ledelse i gullstriden, men avga fredag poeng for tredje seriekamp på rad (deriblant et 0-1-tap for gullrivalen) og ser ut til å kaste bort sin dobbelttriumf.

Benedikt Röcker og Kamil Wilczek ordnet 2-0-ledelse i Horsens med scoringer før pause. Finnbogason, som i sin tid spilte for Sandefjord, spolerte Brøndby-festen med scoringer i det 89. minutt og på overtid.

Brøndbys cupfinaleseier forrige uke var klubbens første tittel på ti år, men om seriegullet glipper vil sesongen likevel ende med bitter skuffelse.

Fordel Nordsjælland

Nordsjælland spilte 0-0 mot AaB fredag og er dermed på tredjeplass ett poeng foran FCK. Det betyr at Solbakkens menn må slå Nordsjælland i Farum mandag for å ta bronsen.

– Jeg gleder meg vilt. Dette er stort når vi ser forutsetningene. FCK har bare A-landslagsspillere, mens vi har bare U-landslagsspillere, sier Nordsjælland-trener Kasper Hjulmand.

– Jeg skulle gjerne sluppet den finalen, men vi har en matchball til. Det er bare å ta av håndbrekket og spille den type fotball vi kan, sier Solbakken.

Ulrik Yttergård Jenssen spilte et kvarter som innbytter for Nordsjælland fredag, mens Mathias Rasmussen forble ubenyttet reserve.

