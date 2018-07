Sjokkert Ingebrigtsen: – De finner ikke bedre trener

sport

– Jeg tror ikke de finner en bedre trener for Rosenborg. Eller, for å si det på en annen måte: Jeg tror ikke de har råd til å hente en topp-topp fotballtrener. Til en fornuftig pris finner de ikke en bedre trener enn meg, sier han til avisen.

Etter å ha ledet torsdagens trening leste han en tekstmelding fra styreleder Ivar Koteng med teksten «Møtes?» Han trodde det handlet om en spillerovergang, men i stedet fikk han beskjeden om at klubben ikke lenger ville ha ham som trener.

– Tanken på å få sparken nå hadde ikke slått meg, jeg hadde ikke fått noen signaler. Beskjeden traff meg midt i trynet, sier Ingebrigtsen til VG.

Tre strake seriegull og to NM-gull, som er fasit siden han fikk jobben for fire år siden, var ikke nok for klubbledelsen.

– Da jeg overtok, hadde vi 30 millioner i gjeld, og det sto så dårlig til at vi ikke hadde råd til mer enn 16 spillere på bortekamper. Jeg har jobbet døgnet rundt for denne klubben og har ikke dårlig samvittighet for noe, sier Ingebrigtsen, som sier han er stolt av jobben han har gjort.

– Ivar er en utålmodig mann. Jeg føler at jeg ville fått sparken uansett. På sikt hadde det ikke hjulpet hva jeg hadde gjort, hvor mange titler vi hadde vunnet, mener han.

