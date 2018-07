Løkberg blir Brann-spiller neste år

sport

Det melder bergensklubben på sitt nettsted.

26-åringen har imponert på Ranheims midtbane i debutsesongen i eliteserien. Brann prøvde å hente ham tidligere i sesongen, men budet ble avvist av trondheimsklubben. Nå er det klart at Løkberg trekker i Brann-trøye fra 1. januar 2019.

– Det er litt vemodig og rart å skulle forlate klubben jeg har spilt for i sju år, og jeg er innstilt på å gjøre mitt beste for Ranheim ut sesongen. Samtidig tror jeg det er et perfekt tidspunkt for å ta et steg videre i karrieren min, sier han til Brann.no.

– Jeg ser veldig fram til å få spille for en så stor og fin klubb, som deler mine ambisjoner. Drømmen min er faktisk å vinne Eliteserien som både spiller og trener innen jeg er 50 år.

Han er på utgående kontrakt i Ranheim, og Brann trenger derfor ikke å betale overgangssum.

– Løkberg har vært en av Eliteseriens beste spillere så langt i år. Vi mener han vil passe veldig godt til måten vi spiller på, sier Branns sportssjef Rune Soltvedt.

Det har vært en god uke for Brann, etter at Odd-spiller Thomas Grøgaard tidligere i uken signerte en kontrakt som gjelder fra neste år.

(©NTB)