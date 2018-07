sport

Vukicevics rekord ble satt i Hengelo i Nederland for over ni år siden, og hengt over Pedersen en stund.

Isabelle Pedersen ble nummer fire i den siste semifinalen og dermed er hun kvalifisert for finalen senere søndag.

Hun hadde 12,76 som årsbeste og 12,75 personlig rekord før løpet på den raske OL- og VM-banen i London.

Britiske Brianna McNeal var best i de to heatene med 12,41.

(©NTB)