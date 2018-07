Rodgers forsøkte å spøke bort Celtics backproblem

sport

Ifølge den skotske avisen The Herald er det ingenting tvil om at Rodgers har et problem med å fylle plassene i lagets bakre rekker. For tiden er det Kristoffer Ajer og Jack Hendry som har hurtigheten som behøves og dessuten er tilgjengelige.

– Forrest hadde en veldig god sesong i fjor, og han virker enda bedre etter det han har vist så langt i sommer men noen Billy McNeill (Celtic-legende på 1960-tallet) er han ikke, skriver avisen.

Den svenske VM-backen Mikael Lustig har returnert til Glasgow etter et par ukers ferie. Sverige røk ut av fotball-VM for 14 dager siden. Svensken er en utmerket turneringsspiller, men det vil trolig være for mye forlangt om han skal være klar mot gamlelaget etter et par lette treninger.

Dedryck Boyata har fortsatt ferie, mens Marvin Compper er skadd. Tyskeren har heller ikke imponert særlig og har bare fått spilt en kamp etter overgangen fra RB Leipzig i januar.

Så er det Jozo Simunovic, kroaten som ofte er på tynn is. Rodgers har langt fra imponert over hans stygge opptreden mot Hearts forrige sesong. Krotaen fikk dessuten et nytt rødt kort mot Alashkert onsdag noe som gjør han uaktuell mot Rosenborg.

Celtic har alltid vært litt lette defensivt. Klubben har nok penger til å spandere rundt 100 millioner kroner for en erfaren stopper, men spørsmålet om en slik spiller velger skotsk fotball hvis han ikke er garantert spill i mesterligaen.

De skotske mesterne trenger en slik spiller for å ta seg til gruppespillet i mesterligaen. Hendry har gjort det bra, men det hjelper ikke bare å gjøre det bra hvis man skal spille i Madrid, Manchester eller München.

Celtic er et sterkt, spennende og angrepsvillig lag, men forrige sesong ute i Europa viste at laget må kunne klare å holde nullen, hvis ikke er de i problemer.

Rosenborg har også sitt å slite med. Klubbens styre valgte torsdag noe overraskende å sparke Kåre Ingebrigtsen som trener, noe hele spillergruppen var uenig i.

Det er duoen Rini Coolen sammen med assistent Trond Henriksen som skal lede trønderne på Celtic Park onsdag.

Lagene møttes også i fjor, den gang i 3. runde i mesterligakvalifiseringen. Der vant Celtic 1-0 sammenlagt etter at James Forrest gjorde mål på Lerkendal. Laget tok seg senere til gruppespillet hvor de møtte PSG, Bayern München og Anderlecht.

