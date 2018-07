Brækhus ønsker mer treningstid med Banks, men nekter å flytte fra Norge

sport

Ting går på skinner for Brækhus, som nok en gang forsvarte sine tittelbelter da hun slo Inna Sagajdakovskaja på poeng lørdag.

Hun savner imidlertid én ting i treningshverdagen: Mer tid med hennes USA-bosatte trener Johnathon Banks.

Banks er en svært viktig brikke i teamet til Brækhus. Amerikaneren står i ringhjørnet til «The First Lady», og hans viktighet ble illustrert da Brækhus valgte å fly ham inn til Los Angeles på ekspressvarsel før kampen mot Kali Reis i mai etter at Banks i utgangspunktet var opptatt med en annen bokser i Europa.

Før kampen mot Inna Sagajdakovskaja fikk Brækhus tilbrakt flere uker med Banks da hun ladet opp til kampen i den ukrainske byen Kiev, men hun skulle gjerne hatt enda mer treningstid med den tidligere IBO-verdensmesteren også på generell basis.

– Jeg skulle gjerne hatt enda mer tid med ham, ja. Da kunne vi løftet det et hakk til, sier hun til NTB fra Moskva hvor hun lørdag slo Sagajdakovskaja.

36 år gamle Banks stoppet på 29 seirer og tre tap i løpet av sin proffkarriere. Etter at han la opp som proffbokser, har han blant annet trent tungvekts- og bokselegenden Vladimir Klitsjko.

Nå er det Norges boksedronning som nyter godt av hans kunnskap.

Vil ikke flytte

Det ville vært praktisk for Brækhus å ha base i USA for å komme nærmere Banks, men bergenseren vil ikke flytte fra Norge etter å ha tilbrakt store deler av proffkarrieren i Tyskland.

– Det er helt uaktuelt for meg å flytte fra Norge. Det er veldig viktig for meg å være i Norge med venner og familie, ikke minst med tanke på at jeg var i Tyskland i så mange år fordi jeg ikke kunne bokse på norsk jord. Hadde det vært for ti år siden hadde det vært noe annet, så vi får se om vi finner på noe smart, sier hun.

Nå står imidlertid nettopp USA for tur, og nærmere bestemt Las Vegas 15. september. Det betyr at Brækhus får tatt opp tråden igjen med Banks om ikke altfor lenge.

Tre tette kamper

Brækhus går igjennom et tøft kampår som etter alle solemerker vil bestå av tittelkamper både i mai, juli og september.

Det betyr at oppladningen til kampen i september ikke er så langt unna.

– Det er jo noe som er bra med å bokse ofte, for da har vi ikke så lang tid fra hverandre, sier Brækhus og legger til at hun nå skal ha et par ukers ferie i Norge før oppladningen til neste kamp starter.

(©NTB)