Håndball: Dansk trenerstorhet blir Molde-trener

Hun sier til dansk TV 2 at Molde for noen uker siden ringte henne og at magefølelsen hennes ikke helt riktig ikke var riktig da. Klubben kom derimot tilbake med et nytt tilbud hun ikke kunne si nei til.

– Hva sier du til å hjelpe oss til å vinne serien? Da svarte jeg ja med det samme, sa hun.

– Det er et flott sted og godt å være tilbake i treningshallen, og det er noen spillere i klubben som er svært treningsvillige, sier Thomsen, som tidligere i år fikk sparken i den rumenske storklubben CSM Bucuresti.

Molde ble nummer ni i kvinnenes eliteserie, men har lenge hatt store ambisjoner om å nærme seg de beste lagene som Vipers, Larvik og Storhamar.

47 år gamle Helle Thomsen fortsetter også som landslagssjef for Nederland. I desember i fjor førte hun nasjonen til VM-bronse i desember. Året før ledet hun laget til EM-sølv etter å ha tapt for Norge i finalen.

I 2014 hadde hun ansvaret for Sverige som tok bronse i EM.

