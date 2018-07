Sky-rytter angrer etter voldelig oppførsel

sport

24-åringen har spilt inn en video som har blitt lagt ut på Sky-lagets Twitter-konto hvor han unnskylder seg for å slått etter Fortuneo-rytteren Elie Gesbert.

– Jeg er lei meg for dagens (søndag) hendelse, og jeg vil gi en forbeholden beklagelse for min oppførsel, innledet Moscon.

– Jeg vil gjerne unnskylde overfor Elie Gesbert for hendelsen. Jeg satte et dårlig eksempel for alle. Jeg vil gjerne unnskylde offentlig til mine lagkamerater, til alle på Team Sky og til alle som er involvert i Tour de France. Jeg har ingen unnskyldninger og aksepterer beslutningen til arrangøren, fortsatte han.

Sky-sjefen Dave Brailsford beklaget også oppførselen til sin elev.

– Gianni er svært skuffet over sin egen oppførsel. Han vet at han har sviktet seg selv, laget og rittet. Vi skal håndtere denne saken med Gianni når Tour de France er over, og vi vil da avgjøre om det skal gjøres ytterligere tiltak, sa Sky-sjef Dave Brailsford i en pressemelding og la til:

– Jeg vil komme med en oppriktig unnskyldning til Elie Gesbert og Fortuneo for denne uakseptable hendelsen.

Det er ikke første gang Moscon er i trøbbel. 24-åringen ble i fjor suspendert i fire uker av Sky etter å ha oppført seg rasistisk overfor FDJ-syklisten Kevin Reza.

