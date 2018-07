Demonstranter blokkerte Tour de France-etappe

sport

Kun 30 kilometer ut i tirsdagens Tour-etappe ble det bråstopp i feltet. Rittledelsen meldte raskt at rytterne var blitt midlertidig stanset av demonstranter.

Lokale bønder demonstrerte mot franske myndigheter ved å kaste høyballer ut i veibanen. Bøndene skulle også sende en flokk med sauer ut i veien, men politiet fikk avverget det.

Politiet brukte tåregass mot bøndene. Vinden sørget for at flere i hovedfeltet ble påvirket av middelet, og dermed valgte arrangøren midlertidig å stoppe etappen i rundt 15 minutter.

Regjerende Tour de France-mester Chris Froome (Sky) var blant dem som måtte ha øyebehandling etter hendelsen.

Krever mer statlig støtte

Årsaken til demonstrasjonen er at bøndene har krevd mer statlig støtte i Ariège-området uten å få svar.

– I dag bestemte vi oss for å blokkere Touren sammen med andre bønder. Det var den eneste muligheten vi hadde for vi får ikke svar fra de franske myndighetene. Vi trenger mediene og avisene til å fortelle myndighetene at det er et problem her, sier en av demonstrantene til TV 2.

Lokale myndigheter har annonsert at de har iverksatt etterforskning av saken.

– I forbindelse med at demonstrantene nektet å forlate veien, ble politibetjenter tvunget til å dytte demonstrantene tilbake for å fjerne hindringene fra veien, heter det i en pressemelding

Fordømmer demonstrasjonen

Tour-direktør Christian Prudhomme fordømmer bøndenes demonstrasjon og krever mer respekt for rytterne.

– Veien skal alltid være fri. Vi kommer ikke til å låse rytterne inne på et stadion eller en tennisbane. Rytternes jobb er ekstremt farlig, og de tar sjanser hver dag. Folk skal ikke blokkere veien uansett hvilken sak de kjemper for, sier Prudhomme til nyhetsbyrået AP.

Klatrekongen Julian Alaphilippe vant etappen, som var 218 kilometer lang og gikk fra Carcassonne til Bagnères-de-Luchon.

