Klatrekongen Alaphilippe vant da bøndene stjal showet i Tour de France

sport

Den 16. etappen av årets Tour de France var av det dramatiske slaget. Adam Yates var først over den siste stigningen før den siste nedkjøringen på én mil. Like bak fulgte Alaphilippe i klatretrøya.

Men snaue seks kilometer før målgang endte Yates i asfalten, og Quick-Step-rytter Alaphilippe suste forbi.

Franskmannen så seg ikke tilbake og vant sin andre etappe i årets ritt.

– Dette var en tøff dag med smerter i beina. Jeg kan ikke tro at jeg tar min andre seier her i dag. Jeg kjente den siste nedoverbakken godt etter å ha rekognosert den, og jeg visste den var farlig, sa seiersherren etter målgang.

Yates ble nummer tre etter å ha bli passert av spanske Gorka Izagirre like før slutt på den første av tre etapper i Pyreneene. De kom i mål 15 sekunder bak Alaphilippe.

Bondedramatikk og skrekkvelt

Etappen vil huskes best for at bønder midlertidig stoppet rittet etter tre mil for å demonstrere. Bøndene kastet høyballer i veien og holdt på å slippe løs sauer i løypa.

Politiet sprayet demonstrantene med tåregass. Flere av rytterne, deriblant tittelforsvarer Chris Froome, måtte ha legebehandling etter at middelet ble tatt av vinden

Hendelsen gjorde at syklistene ble holdt igjen i rundt 15 minutter.

Dramatikk ble det også på vei ned fra Portet d'Aspet. Philippe Gilbert ledet i ensom majestet, men krasjet i en sving og fløy ned i grøfta. Utrolig nok kom belgieren seg opp på sykkelen og viste tommel opp.

Sagan sikret poengtrøya

Peter Sagan har matematisk sett vunnet den grønne poengtrøya etter tirsdagens etappe. Alexander Kristoff på andreplass har ikke lenger mulighet til å ta igjen slovaken, som er sikret trøya så lenge han fullfører rittet innenfor tidsfristen.

Alaphilippe forsvarte klatretrøya og har nå 49 poeng til nærmeste konkurrent, som er Warren Barguil.

Gilbert ble kåret til tirsdagens mest offensive rytter, mens Pierre Latour fortsetter i ungdomstrøya.

Thomas fortsatt i gult

Geraint Thomas beholder den gule ledertrøya. Sky-syklisten kom samtidig i mål med lagkamerat Chris Froome, som fortsatt er 1 minutt og 39 sekunder bak Thomas i sammendraget. Det knyttes stor spenning til hvordan Sky-laget og hovedpersonene selv takler tetstriden under Tourens to neste fjelletapper.

Det er ingen endringer i topp ti etter den første etappen i Pyreneene.

Edvald Boasson Hagen var i et brudd tidlig tirsdag, og han ble nummer to i den innlagte spurten like bak Christophe Laporte. Men som ventet klarte ikke rudsbygdingen å holde følge med klatrespesialistene. Hagen ble beste nordmann med sin 83.-plass, og han var i mål 19.05 minutter bak Alaphilippe.

Amund Grøndahl Jansen endte 25 minutter bak, mens Alexander Kristoffer kom i mål litt over en halvtime etter tirsdagens vinner.

Etappen fra Carcassonne til Bagnères-de-Luchon var 218 kilometer lang. Onsdag venter en kort fjelletappe på 65 kilometer fra Bagnères-de-Luchon til Saint-Lary-Soulan.

(©NTB)