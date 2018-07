Solbakken takker VM for god Olsen-pris

sport

Så sent som i februar pådro 28-åringen Olsen seg en skade som gjorde at fotball-VM sto i fare. FCK-trener Solbakken forteller at han er svært glad for at klubbens medisinske team fikk svensken klar til mesterskapet i Russland.

– Nå man husker på at Robin ble alvorlig skadd i februar, så er det fantastisk for alle parter at det ender slik. Samlet sett er det god grunn til å være stolte av denne handelen, ikke minst for vår helseavdeling, som fikk gjort Robin klar til VM, noe som igjen var med på å sende prisen opp på dette nivået, sier Solbakken til FCKs nettsted.

Roma har opplyst at danskene får 8,5 millioner euro, som tilsvarer 81 millioner norske kroner, for Olsen i denne omgang. Dessuten kan det komme ytterligere 33,4 millioner kroner inn på FC Københavns konto, avhengig av Olsens og Romas prestasjoner.

– Det er en fantastisk handel for både Robin og FC København. Han kom til klubben på en leieavtale fordi Stephan Andersen ble alvorlig skadd. Robin grep den sjansen på en flott måte, og vi kjøpte ham fra PAOK for en meget fornuftig pris. Siden har han levert mange sterke prestasjoner på internasjonalt nivå for både oss og det svenske landslaget, sier Solbakken.

Robin Olsen spilte i alt 100 kamper for FCK. Nå erstatter han Alisson Becker som førstekeeper i Roma.

