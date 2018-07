Trenerforeningen om Ingebrigtsen-sparkingen: – Ikke helt etter lover og regler

sport

Det var torsdag i forrige uke at suksesstrener Ingebrigtsen ble fjernet fra RBK-jobben han hadde hatt i fire år. Også hans assistent Hoftun fikk beskjed om at han ikke var ønsket med videre.

Partene har foreløpig ikke satt seg ved forhandlingsbordet. Det er tydelig at Ingebrigtsen og RBK ved styreleder Ivar Koteng har ulikt syn på hendelsesforløpet rundt avskjedigelsen.

Trenerforenignens dalige leder Teddy Moen ser ingen grunn til ikke å stole på Ingebrigtsen.

– De fleste har nok skjønt at det ikke har vært helt etter lover og regler i arbeidslivet. Det er en rekke følelser knyttet til dette, sier Moen til VG og mener det gikk «veldig fort i svingene» da RBK fjernet Ingebrigtsen og Hoftun.

Ingebrigtsen sa tirsdag kveld til VG at Rini Coolen, dagens midlertidige Rosenborg-trener, hadde fortalt ham at han hadde blitt tilbudt å ta over RBK mandag 16. juli. Det vil si tre dager før Ingebrigtsen fikk vite at han var sparket. Koteng avviste dette og stemplet Ingebrigtsens uttalelser som løgn.

Trenerforeningen vil bistå Ingebrigtsen og Hoftun i møte med Rosenborg i tiden som kommer.

– Det er uenighet i forhold til prosess og de formaliteter som loven krever, og de ønsker å diskutere klubbens tilbud om en økonomisk kompensasjon. I verste fall, dersom de ikke skulle bli enige om et forlik, kan det ende i søksmål fra trenerne, forteller Moen.

