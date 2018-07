Atle Hamre trente ulovlig på Jarlsberg, broren Frode kan straffes

sport

Broren Frode Hamre risikerer nå å straffes for at lillebroren trente ulovlig. Han satt opp bak stall Hamres nye superhingst Seven And Seven, og kjørte et intenst treningsarbeid før løp på Jägersro i Sverige neste uke.

– Jeg fikk ikke tak i min bror Frode, og bestemte meg for å kjøre selv. Det er neppe noe jeg kommer til å gjøre igjen, men denne gangen bestemte jeg meg for å gjøre det, så får det bære eller briste med reaksjonene, sier Atle Hamre til Trav og Galopp-Nytt.

Eventuelle reaksjoner vil ikke ramme ham direkte. Det Norske Travselskap vurderer om det skal gis sanksjoner til storebror Frode Hamre, som har signert en avtale hvor han står ansvarlig for at broren Atle ikke skal kjøre på Jarlsberg med stallens hester.

– Det er på det rene at Atle Hamre har kjørt et treningsarbeid på Jarlsberg, men vi må få klarhet i hendelsesforløpet før vi bestemmer oss for hva vi skal gjøre, sier generalsekretær Svein Morten Buer i DNT til Østlands-Posten.

– Det er uansett et brudd på den dommen Atle har, og Frode Hamre har definitivt et ansvar for at dette ikke skjer.

Avisen har ikke fått noen kommentar fra Hamre-brødrene, men Frode Hamre uttaler seg om saken i Trav og Galopp:

– Jeg har bedt ham om å ikke kjøre på Jarlsberg fordi det går utover meg, men jeg kan ikke styre en kar på snart 60 år som aldri har latt seg styre. Nå må vi bare fastslå at gjort er gjort, og at jeg må bære konsekvensene for det. Jeg er ganske fortvilet over det som har skjedd, og jeg tror Atle skjønner det, men hans impulskontroll er det ikke alltid lett å forholde seg til, sier han.

