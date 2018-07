Celtic filleristet Rosenborg i Glasgow

sport

Riktignok fikk trønderne det svært viktige bortemålet, men midlertidige trener Rini Coolen fikk likevel en svett debut. Nederlenderen leder for tiden RBK etter at Kåre Ingebrigtsen ble sparket i forrige uke.

– Celtic var det beste laget. Det er ingen tvil om det. Men alle guttene jobbet bra, og kampplanen funket veldig bra, spesielt den første halvtimen. Vi var heldige i noen øyeblikk. Keeperen vår reddet oss noen ganger, sa Coolen etter kampen, ifølge TV 2.

Basert på spillet i Glasgow tyder alt på at Rosenborg trenger et lite mirakel om laget skal ta avansementet til 3. runde i kvalifiseringen til den gjeveste europacupen.

Slo tilbake

Celtic lot seg ikke stresse av at Meling ga RBK ledelsen etter 15 minutter, og kort tid før pause lyktes det for hjemmelagets rekordkjøp Odsonne Edouard. Franskmannen fikk ballen fra Scott Sinclair og plasserte den bak André Hansen.

Edouard viste seg som en verdig erstatter for storstjernen Moussa Dembélé, som for tiden er ute med en hamstringskade.

Olivier Ntcham satte deretter 2-1 bare 40 sekunder etter sidebytte. Fra 17 meter ladet han kanonen og fikk nettsus i lengste hjørne.

Rosenborg slet skikkelig i annen omgang. Det var derfor ikke noe å si på at Edouard ble tomålsscorer etter 75 minutter. Scoringen kom etter at Anders Trondsen mistet ballen på egen banehalvdel.

Tore Reginiussen sier til VG etter kampen at de fikk en god start, men at det deretter ble bare tyngre og tyngre.

– De bombarderte oss i store deler av 2. omgang. Det ble veldig tøft. Og vi må være så ærlig å si at vi var sjanseløse, sier Reginiussen.

Meling dunket til

På intime Celtic Park fikk Rosenborg en drømmeåpning etter et kvarters spill. Vertene hadde trøkket til fra start, men det var for kvelden de svartkledde fra Trondheim som jublet først.

– Vi visste Rosenborg ville gjøre det vanskelig for oss. De fikk en perfekt åpning med et tidlig mål, et viktig bortemål, så hvem som går videre til neste runde i kvalifiseringen til Champions League er et åpent spørsmål, sier den norske midtstopperen i Celtic, Kristoffer Ajer til VG.

En kontring etter læreboka skapte muligheten som Meling utnyttet perfekt. Pål André Helland skaffet seg rom sentralt, spilte videre til Nicklas Bendtner, og til slutt kunne Meling dunke inn 1-0 på første ballberøring. Ballen gikk mellom beina på en Celtic-forsvarer.

Med det hadde Rosenborg klart det trønderne aldri fikk til på samme bane på tilsvarende tid i fjor. Da hadde de sjanser, men dro hjem fra Glasgow med 0-0. På Lerkendal tapte de knepent 0-1 og måtte se mesterligadrømmen ryke.

Onsdag kveld var det derimot langt større kvalitetsforskjell på lagene kontra for ett år siden. Selv om Celtic kom til kampen med flere skadefravær, spesielt i forsvarsleddet, kjørte skottene etter hvert over Rosenborg.

Farlige langskudd

Særlig hjemmelagets langskudd bød på trøbbel. I tillegg til scoringen skjøt Ntcham i tverrliggeren via Hansens keeperhansker halvveis ut i annen omgang. Kvarteret tidligere så Callum McGregor RBKs sisteskanse flukte videre et skudd i aluminiumen.

Etter Rosenborgs ledermål gikk det lang tid mellom hver gang de norske gjestene så farlige ut. Etter pause evnet de ikke og spilte seg stadig i problemer.

Celtic følte seg snytt for straffe etter 35 minutter. Vegar Eggen Hedenstad prøvde å bryte foran Ntcham, men klarte det ikke og så i stedet ut til å ta foten til franskmannen.

Klasseforskjellen ble enda større etter pause. Da var Rosenborg-spillerne slitne, og de trøblet med å presse motstanderen.

RBK hadde mildt sagt hatt en urolig oppladning til onsdagens kamp. Ingebrigtsen-sparkingen har ført til mye bråk.

Returoppgjøret spilles på Lerkendal førstkommende onsdag.

