Monaco sikret seg russisk landslagsspiller foran Chelsea

Den russiske landslagsspilleren var ventet å signere for Chelsea. Nylig ble Golovin ønsket lykke til av CSKA Moskva-lagkamerat Sergej Tsjeptsjugov med overgangen til London-klubben.

Nå har 22-åringen skrevet under en femårskontrakt med Monaco.

– Jeg er veldig glad for å signere for Monaco. Dette er et nytt eventyr for meg som jeg møter med mange ambisjoner. Jeg gleder meg til å møte staben og mine nye lagkamerater og komme i gang, sier russeren til klubbens nettsider.

Golovin var en sentral del av Russlands VM-tropp som røk ut mot Kroatia etter ekstraomganger i kvartfinalen.

Monaco endte på andreplass bak suverene Paris Saint-Germain i fransk Ligue Un forrige sesong.

