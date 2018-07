Thomas blir Tour de France-mester etter feilfri tempo

sport

Thomas har vært ikledd den gule sammenlagttrøya siden han vant den ellevte etappen. Den walisiske Sky-rytteren kom lørdag i mål 14 sekunder bak etappevinner Dumoulin, som klokket inn på 40 minutter og 52 sekunder.

Chris Froome tok annenplassen sekundet bak vinnertiden. De siste års Tour de France-mester blir å se på pallen i Paris søndag. Froome hentet inn Primoz Roglic og tok over tredjeplassen i sammendraget.

Det må gå skikkelig galt for Thomas om han ikke står øverst på Champs-Élysées-podiet når årets ritt avsluttes i Paris. 32-åringen har ett minutt og 51 sekunder ned til nærmeste konkurrent før søndagens sjarmøretappe på vei til Paris.

Bak Thomas har det vært tettere om pallplassene. Dumoulin, Froome og Roglic har kjempet hardt om plassene, men mye ble avgjort under lørdagens tempo etter en svak etappe fra Roglic.

Dumoulin innehar andreplassen med 34 sekunder ned til Froome. Avstanden ned fra pallen til Roglic er nå på ett minutt og ett sekund.

Første Grand Tour-seier

Thomas har aldri før vært på podiet i et treukersritt i Grand Tour-klassen. I fjor krasjet han ut av både Giro d'Italia og Tour de France. Det har hengt over waliseren at han tradisjonelt sliter med å holde på formen gjennom et langvarig ritt. Hans beste notering i et Grand Tour-ritt er 15.-plassen i Tour de France i 2016.

Tross fortiden har waliseren vist krefter i år. Sammenlagtseieren i oppkjøringsrittet Critérium du Dauphiné i juni var et forvarsel på at 32-åringen kunne bite godt fra seg i årets Tour de France. Nå tyder absolutt alt på at Thomas står øverst på pallen under seremonien i Paris søndag kveld.

Selv om briten ikke har levert i lengre ritt, har han en rekke triumfer å vise til i banesykling. Det ble OL-gull i øvelsen lagforfølgelse i Beijing i 2008 og London i 2012. Thomas har også tre VM-gull i øvelsen.

Rolig norsk dag

De norske rytterne valgte å ta det rolig på tempoetappen for å spare krefter til rittets siste etappe i Paris søndag. Amund Grøndahl Jansen ble beste nordmann med tiden 44.55. Alexander Kristoff klokket inn på 48.10, mens Edvald Boasson Hagen kom inn på 46.51.

Peter Sagan og Julian Alaphilippe er sikret henholdsvis poengtrøya og klatretrøya så lenge de fullfører søndagens etappe. Pierre Latour er i praksis sikret ungdomstrøya med fem minutter og 31 sekunder ned til nærmeste konkurrent.

Tempoetappen var 31 kilometer lang og preget av enkelte bakker. Den gikk fra Saint-Pée-sur-Nivelle til Espelette.

(©NTB)