Matics skadefravær gir Mourinho hodebry

Mourinho avslørte etter lørdagens 1-4-tap for Liverpool at Matic har vært gjennom en operasjon etter en mageskade.

– Matic kom fra VM med en skade. Tiden han fikk til å hvile under ferien var ikke nok til å løse problemet. Han oppsøkte en spesialist i Philadelphia, og da forlot han ikke klinikken. Han tok umiddelbart en operasjon, sa Mourinho, ifølge BBC.

Den serbiske midtbanespilleren er nå tilbake i Manchester. Det er uklart hvor lenge han er ute av spill.

Mourinho er langt fra fornøyd med tingenes tilstand i Manchester United om dagen. Den engelske storklubben har ikke vunnet noen av sine fire første treningskamper. Akkurat det plager nok ikke Mourinho mest.

Etterlyser flere spillere

Han virker mer frustrert over mangelen på flere spillerkjøp. Overgangsfristen i Premier League er 9. august.

– Jeg vil like å få inn to spillere til, men jeg tror ikke jeg får to. Kanskje får jeg den ene. Jeg ga klubben en liste med fem navn for fem måneder siden, så nå venter jeg og ser om det er mulig å hente noen av dem, sa Mourinho etter stortapet for Liverpool.

Tidlig i sommer hentet United brasilianske Fred og portugisiske Diogo Dalot, men siden har det vært stille på overgangsfronten. Old Trafford-klubben serieåpner mot Leicester 10. august.

Mange fortsatt på ferie

Mourinho poengterte etter lørdagens tap at han har manglet størsteparten av stallen under USA-touren. Mange er fortsatt på ferie etter VM.

– Dette er ikke engang 30 prosent av stallen. Hva med Paul Pogba, Marouane Fellaini, Marcus Rashford, Jesse Lingard, Nemanja Matic og Antonio Valencia? Det er hva som er stallen vår.

Til MUTV la portugiseren til at han mente Valencia kom for utrent tilbake fra ferie.

– Jeg tror jeg ga Antonio for mye ferie. Han kom ikke tilbake i god forfatning, sa Mourinho.

