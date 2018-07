Ingebretsen blir permanent Strømsgodset-trener

sport

Ingebretsen, populært kalt «BP», tok over etter Tor Ole Skullerud i starten av juni. Da var det i første omgang snakk om et vikariat.

Etter fire seriekamper og én cupkamp har Godset valgt å satse på Ingebretsen i årene som kommer.

– Vi er strålende fornøyd med å få på plass denne avtalen. BP har hele tiden vært klubbens førstevalg og vi har ikke diskutert andre løsninger eller andre navn. Vi går inn i en spennende fremtid og BP er den beste treneren til å lede Strømsgodset i tråd med den strategiplanen vi har lagt for klubben, sier sportssjef Jostein Flo til klubbens nettsted.

Høyt poengsnitt

Ingebretsen var også hovedtrener i Godset i 2015. Den sesongen tok han drammenserne til seriesølv. Han ga seg da han fikk hjerteinfarkt sommeren året etter.

Før helseproblemene plukket Strømsgodset hele 68 poeng på 33 seriekamper under Ingebretsen. Det vil si to poeng i snitt per kamp.

Siden 2005 har BP hatt ulike roller i drammensklubben. I tillegg til trenerjobben har han også vært speider, samtalepartner og toppspillerutvikler.

Takknemlig

Han gleder seg over å være Godsets hovedtrener i årene som kommer.

– Jeg føler meg i toppform, og jeg er veldig glad og takknemlig for at jeg får denne muligheten igjen i klubben jeg ser så glad i. Jeg har noe uoppgjort her i Godset etter som skjedde sist, sier 51-åringen.

Strømsgodset ligger utsatt til i Eliteserien med sin 11.-plass. Laget står med 17 poeng etter 16 kamper. Det skiller tre poeng til Start under nedrykksstreken.

