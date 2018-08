Arsenal straffet Chelsea på straffer

sport

Lagene møtes allerede i andre runde i serien, men onsdag møttes de til dyst i oppkjøringskamp i International Champions Cup før sesongen braker løs neste helg.

Chelsea tok ledelsen etter fem minutters spill da Antonio Rüdiger stanget de blå i ledelsen etter en corner. Ledelsen holdt til det gjensto femten sekunder av overtiden, og seieren glapp på den påfølgende straffesparkkonkurransen.

Lagene var best i hver sin omgang, men Chelsea både kunne og burde ha gått til pause med større ledelse. Ti minutter etter Rüdigers ledermål fikk Álvaro Morata muligheten til å doble ledelsen fra straffemerket ti minutter senere. Arsenals sisteskanse Petr Cech reddet spanjolens forsøk fra ellevemeteren.

Avverget nok en gang

Fem minutter før hvilen avverget den tidligere Chelsea-keeperen nok en gang sin gamle arbeidsgiver i å doble ledelsen da Callum Hudson-Odoi kom alene med keeper fra noe skrått hold fem minutter før hvilen.

Arsenal trykket på for utligning i første omgang, uten at Willy Caballero i Chelsea-målet ble satt på de helt store prøvene. Det var ingenting å si på at Chelsea gikk til pause med ledelse.

Etter hvilen kom de rødhvite til flere store sjanser, men ballen fant ikke veien til mål før det gjensto 15 sekunder av de tre tillagte minuttene. Alexandre Lacazette var sist på ballen og sørget for at det måtte straffesparkkonkurranse til for å kåre en vinner.

Straffedrama

Etter at begge lagene scoret på sine fem første straffer, bommet Ruben Loftus-Cheek. Da Alex Iwobi satte inn den neste straffen var det klart at laget fra Nord-London kunne juble for seier.

Begge lag stilte med flere av sine største stjerner fra start, men Chelsea byttet samtlige elleve spiller i løpet av annen omgang. Arsenal gjorde fem bytter.

Chelsea møter Manchester City søndag i Community Shield-kamp og Lyon 7. august før serien starter. Arsenal på sin side møter Lazio i sin generalprøve før seriestarten hjemme mot Manchester City.

