Higuaín til Milan – Bonucci til Juventus

sport

Milan skriver på sin hjemmeside at de har sikret seg angriperen Gonzalo Higuaín og forsvarsspiller Mattia Caldara fra Juventus.

Til gjengjeld sender Milan Leonardo Bonucci tilbake til de italienske mestrene.

Higuain leies i første omgang fram til 30. juni neste år, men Milan har opsjon på kjøp dersom de skulle ønske det når låneavtalen er omme.

Ifølge AFP betaler Milan 18 millioner euro (172 millioner kroner) for låneavtalen. Velger de å kjøpe han neste år må de betale ytterligere 36 millioner euro (344 millioner kroner).

Higuaín vant to seriemesterskap og scoret 40 mål på sine 76 kamper for Juventus.

Ronaldo-effekt

Det var ikke uventet at Juventus ville kvitte seg med Higuain etter at klubben nylig hentet Cristiano Ronaldo fra Real Madrid. Ronaldo kostet Juventus 112 millioner euro. Det er ny rekord i Serie A. Forrige rekord ble satt da Higuaín gikk til Juventus fra Napoli for 90 millioner euro i 2016.

Mattia Caldara (24) har signert en avtale som binder han til Milan fram til juni 2013. Milan opplyser at de vil presentere spillerne til fans og presse fredag.

Juventus opplyser på sin side at Leonardo Bonucci igjen skal ikle seg den svarte og hvite trøya, ett år etter at han forlot klubben til fordel for Milan. Da var han med på å vinne seks seriemesterskap og ta seg til to mesterligafinaler.

Verdens beste

31-åringen var av mange regnet som verdens beste forsvarsspiller da han byttet klubb i fjor. Overgangen skjedde etter uenigheter med Juventus-trener Massimiliano Allegri, som fortsatt er i klubben.

Allegri utelot Bonucci fra en mesterligakamp fordi han mente spilleren hadde oppført seg respektløst.

Juventus vant Serie A forrige sesong, mens Milan ble nummer seks.

(©NTB)