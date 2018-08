Brun og Strandli med etterlengtet EM-gull i lettvekt dobbeltsculler

sport

Duoen var først i mål på tiden 6.20,85. På plassene bak fulgte Irland og Italia. Seiersmarginen var 1,99 sekunder.

Den norske båten lå som nummer to i feltet etter de første 500 meterne, men Brun/Strandli tok ledelsen halvveis og holdt unna. Til slutt ble det en klar seier.

Brun og Strandli er alltid til å stole på i mesterskap. I 2013 vant de VM-gullet i sørkoreanske Chungju, og siden sto de med hele seks bronsemedaljer (ett i OL, to i VM og tre i EM) inntil søndagens triumf.

Strandli tok i fjor et hvileår for å jobbe som journalist, men i år er han tilbake for fullt som Bruns makker.

I Glasgow kan det bli mer å juble for sett med norske øyne. Senere søndag jakter Kjetil Borch medalje når han skal i aksjon i singlesculler.

Tidligere på dagen ble Maia Emilie Lund og Siri Eva Kristiansen sist i B-finalen i lettvekt dobbeltsculler. De endte dermed totalt på 11.-plass.

Erik Solbakken og Oscar Helvig tok den norske dobbeltsculleren til tredjeplass i B-finalen. Det ga en 9.-plass totalt.

