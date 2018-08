Norsk jubeldag i ro-EM: Gull til både Brun/Strandli og Borch

sport

Med under en times mellomrom fikk norsk rosport søndag et etterlengtet gullrush. Landslagssjef Johan Flodin var selvsagt høyt oppe etter jubeldagen i Glasgow.

– Dette er over forventning, men vi hadde en drøm innerst inne om at det kunne være mulig, sa svensken til NTB.

Det startet med den suverene seieren til Brun/Strandli. Duoen fikk vinnertiden 6.20,85. På plassene bak fulgte Irland og Italia, og seiersmarginen var 1,99 sekunder. Det var deres første gullmedalje siden VM-triumfen i 2013.

– Det er fem år siden sist, så det er utrolig deilig å bryte den barrieren igjen. Vi har vært på pallen mange ganger, men det er deilig er være tilbake på toppen, sa Strandli.

Fikk luke til sterke irer

Den norske båten lå som nummer to i feltet etter de første 500 meterne, men Brun/Strandli tok igjen italienerne og lå i tet halvveis.

På forhånd var den irske båten pekt ut som de norskes tøffeste utfordrer i finalen. Brødrene Gary og Paul O'Donovan er kjent for å ha kraftfulle avslutninger, og irene kom også voldsomt den siste halvdelen.

Men det skremte ikke Norges rutinerte duo. Brun/Strandli svarte med å sette opp farten og fikk en luke som var umulig å tette.

– Vi merket at Irland nærmet seg igjen, så det var helt magisk at vi fikk den ekstra luken, sa Strandli til NTB.

Medaljegrossister

Brun og Strandli er alltid til å stole på i mesterskap. For fem år siden vant de VM-gullet i sørkoreanske Chungju, og siden sto de med hele seks bronsemedaljer (ett i OL, to i VM og tre i EM) inntil søndagens triumf.

Strandli tok i fjor et hvileår for å jobbe som journalist, men i år er han tilbake for fullt som Bruns makker. Han beskriver søndagens gull som «utrolig tilfredsstillende».

– Å ta det hvileåret var ingen enkel beslutning, men jeg kjente at det måtte til. Hvis jeg skulle komme tilbake igjen, var det med et klart mål for øye: å begynne å vinne igjen. Dette gullet viser at vi har gjort mye riktig.

– Jeg tror heller ikke det er nå vi er i toppform, den skal komme i VM om fem uker.

Avsluttet kanonbra

Det tok ikke lang tid før Borch sørget for at det ble enda mer å juble for i Glasgow. 28-åringen hev seg på gullbølgen og vant finalen i singlesculler. Det var hans aller første mesterskapsmedalje i båtklassen.

Borch vant med tiden 6.49,95. Han slo den litauiske båten med 73 hundredels sekund. Sveits tok bronsen.

Horten-roeren åpnet sterkt og lå som nummer to i feltet etter 500 meter. Deretter falt han bakover til fjerdeplass halvveis, men 28-åringen hadde mye krefter på lager. Etter 1500 meter var han igjen toer, og i sluttfasen greide Borch å ta ledelsen og holde på den hele veien til mål.

Hyllest fra landslagssjefen

Flodin hyllet Borchs kruttsterke avslutning.

– Da det var 600 meter igjen, begynte Kjetil å ro veldig bra. Det er kanonbra at man kan ro teknisk best når belastningen er størst.

Tidligere år har Borch satset på dobbeltsculler. Det var i den klassen han vant VM-gull sammen med Nils Jakob Hoff i 2013. Tre år senere tok han OL-bronse med Olaf Tufte.

– Kjetil har trent mye single internt, for vi vet at han er god. Men med tanke på skadeproblematikken han har hatt med kneet, er det ekstremt positivt at han ror så fort nå, mener Flodin.

