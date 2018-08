Courtois møtte ikke opp til Chelsea-trening

sport

Den belgiske landslagskeeperen har hatt forlenget ferie som følge av fotball-VM i sommer, men ifølge den britiske avisen The Telegraph møtte Courtois ikke opp da han skulle returnere på Chelsea-trening mandag.

26-åringen var heller ikke til stede da Chelsea tapte 0–2 mot Manchester City i Community Shield søndag.

Søndag bekreftet en Spar-butikk på ferieøya Tenerife at Courtois ikke var til stede i Storbritannia. To butikkmedarbeidere la ut et selfie med keeperen på butikkens Twitter-konto og takket ham for besøket.

Belgieren har ett år igjen av kontrakten og har lenge vært linket bort fra London.

Real Madrid skal ifølge rapportene ha lagt inn et bud på rundt 375 millioner kroner. Jack Butland (Stoke), Jan Oblak (Atlético Madrid) og Sergio Rico ryktes som en eventuell Courtois-erstatter i Chelsea.

Eden Hazard er også linket til Madrid, men møtte likevel opp på trening etter forlenget ferie mandag. Det samme gjorde Ngolo Kanté, Olivier Giroud, Gary Cahill og Michy Batshuayi.

I sommer vant Courtois VM-bronse med Belgia og ble kåret til mesterskapets beste keeper.

Det internasjonale overgangsvinduet stenger 31. august, men i England er den snevret inn til torsdag ettermiddag slik at overgangene er gjort før seriestarten fredag.

