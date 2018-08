Dortmund kjøper Witsel

sport

Det opplyser den tyske storklubben på sine nettsider mandag. Overgangen blir offisiell når den er godkjent av Det internasjonale fotballforbundet (FIFA).

Witsel har benyttet seg av exit-klausulen i kontrakten med kinesiske Tianjin Quanjian. Dortmund kjøper fri 29-åringen i tråd med utkjøpsklausulen, som skal være på rundt 190 millioner kroner.

– Etter VM ønsket jeg å komme tilbake til Europa. Jeg er veldig glad og stolt over at jeg snart får muligheten til å spille for Borussia Dortmund. Jeg trengte ikke tenke lenge etter vårt første møte. Dette er en av de største klubbene i Europa, sier Witsel.

For halvannet år siden sluttet Witsel i Zenit St. Petersburg for å prøve seg i den pengesterke ligaen i Kina. Nå fortsetter karrieren i tysk Bundesliga.

– Axel har stor internasjonal erfaring, og han har alle ferdigheter som skal til for å prege midtbanen. Han har taktisk forståelse, duellstyrke, tempo, kreativitet og god mentalitet, sier Dortmunds sportsdirektør Michael Zorc.

Witsel står med 96 landskamper for Belgia. I sommer var han en del av laget som tok VM-bronse.

(©NTB)