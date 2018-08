Eivind Henriksen klar for EM-finale i slegge

sport

Henriksen endte med det på sjetteplass i kvalifiseringen.

– Det var absolutt deilig å komme meg igjennom og at jeg fikk gjort det jeg skulle gjøre akkurat som på en hvilken som helst annen trening eller konkurranse, sa Henriksen til NTB.

Tjalve-utøveren fra Bjørndal i Oslo leverte serien 74,54, 74,36, 75,14.

Han hadde dette å fortelle om sine tre kast.

– Jeg var litt usikker etter de to oppvarmingskastene der jeg glapp slegga. Klister og svette hender fungerer dårlig sammen. Jeg visste at om jeg bare fikk grep om den slegga, så ville det gå greit langt. Det siste kastet var det beste, da prøvde jeg å trykke på litt mer. Jeg visste jo at jeg var i finalen etter det første kastet, egentlig. På det siste prøvde jeg bare å finne enda bedre flyt og timing fram mot tirsdagens finale, sa 27-åringen.

Henriksen mener at det fortsatt er mer å gå på. Det forteller også sitt at 75,14 var et godt stykke bak årsbeste og personlig rekord, satt i stevnet Clean Air Games på Lambertseter i hovedstaden i mai.

– Hva kan det her gi i finalen? Du var sjette best i dag?

– Da er det vel topp seks da. Vi får se om det er mulig å få til noe bedre, sa Henriksen, som ikke var særlig interessert i å se framover rett etter at kvalifiseringen var over.

Polske Pawel Fajdek var best i kvalifiseringen med bestekast på 77,86 meter. Samtlige som kastet over 76 meter var direktekvalifisert til finalen. Fire utøvere klarte den bragden.

Totalt tolv av tretti utøvere i kvalifiseringen er klare for finalen som finner sted klokka 18.45 tirsdag kveld.

