Iuel og Kloster ble et nummer for små

Iuel var direktekvalifisert for onsdagens løp og ble nummer tre i sitt heat med tiden 55,81. Hun løp veldisponert og holdt farten helt inn. Hun var svært nær å ta andreplassen, men tiden holdt ikke til plass i fredagens finale.

– Det var et greit løp, mitt nest beste for sesongen. Men det var litt unna det jeg hadde håpet, og det ble dessverre ingen finaleplass. Jeg hadde rett i at jeg måtte løpe veldig, veldig fort for å komme til finalen. Jeg måtte ha satt norsk rekord, og det klarte jeg ikke. Jeg var dessverre ikke bedre.

Få hundredel unna

– Du var nær 2.-plassen?

– Det var jeg. Jeg ga alt og prøvde å spurte inn til mål så fort jeg kunne. Jeg hadde ingen tro på at tiden ville holde finale da jeg kom i mål. Jeg regnet med at de ville løpe fortere i de andre heatene, sa Iuel til NTB.

Enkelte svake hekkepasninger og tripping ødela for 24-åringen som ble nummer seks i EM i Amsterdam for to år siden.

Kloster lover mer

Kloster tok seg videre til semifinale gjennom et av forsøkene. I semien ble det for tøft for henne. Hun løp tre hundredeler fortere enn lagvenninnen Amalie Iuel.

– Der er mer enn godkjent ut fra forutsetningene jeg kom inn i mesterskapet med. Jeg vet at jeg er i form, men jeg vet også at jeg kunne ha gjort det bedre. Jeg gjorde en liten feil, og om jeg hadde fått renset opp den så hadde jeg vært der.

– Hvilken feil var det snakk om?

– Jeg tok 16 steg i stedet for 15 steg på den sjette hekken. Jeg visste at for å komme videre, så burde jeg ha ledet på den åttende hekken, men det gikk ikke. Jeg har byttet mye i år. Fra i fjor har jeg byttet første bein, jeg har byttet til kortere steg til den første hekken og jeg har gjort om til 14 steg fra første til andre hekk. Det er mye å holde styr på, og når jeg får renset opp i det i løpet av siste del av sesongen og til neste år, så skal dette bli bra så lenge jeg holder meg skadefri og unngår sykdom, sa Kloster til NTB.

