Ryggvondt for Angelsen i høydekvalifiseringen

- Det vil seg ikke, og jeg hadde veldig vondt i ryggen idag, sa Angelsen til NRK.

Åpningshøyden for den norske jenta var på 1,76, en høyde hun tok første forsøk. Den neste var 1,81 hvor hun måtte bruke alle tre forsøkene på å ta seg over Det siste forsøket på høyden var hun klart over.

Hun rev i alle sine forsøk på 1,86. Den automatiske kvalifiseringsgrensen var på 1,92 meter, men hele 15 deltakere hadde tatt seg over 1,86 da den norske jenta rev.

Angelsen har en personlig rekord på 1,97 og en sesongbeste på 1,91. 28-åringen tok sølvet i EM i 2012 da hun også satte sin pers. Hun har ikke fått det til å stemme i de siste sesongene.

I år har hun også studert ved siden av treningen slik at det har blitt bare en økt om dagen i vinter.

