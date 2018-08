Bjørgen: – Vibeke var en solstråle, uredd og sprø

sport

Et par timer tidligere hadde skidronningen Bjørgen vært med på å bære kisten til graven ved Eidsberg kirke.

Skofterud døde i vannscooterulykke i slutten av juli. Hun ble bare 38 år.

– Hun ble revet bort fra oss altfor tidlig, men var det noen som levde livet fullt ut, så var det Vibeke. Vi fikk inntrykk av at hun hadde det veldig godt sammen med Marit (kjæresten), sa Bjørgen foran nesten 400 tilhørere på minnestunden.

– Hun elsket livet og koste seg. Hun hadde en enorm formidlingsevne både på TV-skjermen og ikke mint på sine foredrag. Der fortalte hun ærlig om sine utfordringer.

Varm

– Vibeke var en solstråle og fikk alle rundt seg til å føle seg betydningsfulle. B-gjengen vil alltid bestå. Og kjæreste Vibeke vil alltid være med oss i våre hjerter. Men treffene vil aldri bli de samme uten Vibeke. Jeg er ufattelig glad for at vi fikk kjenne henne. Hun gjorde livene våre artigere å leve. Hun ville at alle skulle leve etter mottoet: Livet er kort, «make it count».

– Vibeke var vår gode venninne, varm, klok og omsorgsfull, glad og full av kjærlighet, men hun var også tøff, uredd sprø og gal på en positiv måte.

Delte mange opplevelser

Bjørgen fortalte historier fra da de to var ungjenter på tur til skirenn i Finland.

– Vibeke ville prøve og se hvor mange Red Bull hun kunne få ned. Hun klarte ti, og det gikk bra.

– Vi har delt så mange opplevelser sammen. Man blir som en stor familie når man reiser sammen i 250 døgn i året, sa Bjørgen.

