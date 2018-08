Tøff Skofterud-avskjed for skifamilien: – Du var et midtpunkt og en lederstjerne

sport

Kirken var fullsatt med 450 personer. Utenfor fulgte mange med på en storskjerm i fullt sommervær.

Det var i slutten av juli at Skofterud døde etter en vannscooterulykke. Hun ble bare 38 år, og hennes plutselige bortgang ble tatt imot med sjokk også i langrennsmiljøet.

Skofterud var en svært populær, modig og frittalende utøver.

Torsdag var en rekke av Idretts-Norges store personligheter på plass i Østfold. Flere av Skofteruds tidligere landslagsvenninner, blant dem Marit Bjørgen og Therese Johaug, var med på å bære kisten.

– Skulle bli gårdskjerringer

Inne i kirken talte Skofteruds familie og Åge Skinstad på vegne av idrettsmiljøet.

– Vi to skulle bli gårdskjerringer og leve livet sammen for alltid. Vibeke, du er min kjærlighet, du gjorde meg lykkelig. Takk for at jeg fikk lov til å elske deg, sa Skofteruds kjæreste Marit Stenshorne.

– Rent sportslig var du nok det største talentet jeg har sett. Du var et helt spesielt talent, sa Skinstad og fortalte om da han første gang så Skofterud konkurrere som 16-åring:

– Aldri før hadde jeg sett en løper gå klassisk på den måten du gjorde. Aldri har jeg sett noen gli så avslappet over snøen. På stadion var det lett å se at du var noe for deg selv. Du var et midtpunkt og en lederstjerne.

De tidligere lagvenninnene Bjørgen, Johaug, Ingvild Flugstad Østberg og Kristin Størmer Steira gikk opp til kisten for å lese fra blomsterkransene. Det var de samme fire jentene som bar kista sammen med far Karsten og bror Tormod.

Fungerende prost Runo Lilleaasen og kapellan Magnus Grøvle Vesteraas forrettet. Lilleaasen var flere ganger inne på Skofteruds livslyst og vilje til å prøve nye ting.

Støtte

Før begravelsen oppfordret han gjennom NTB å støtte familie og kjæreste.

– De klarer ikke å snakke med og takke alle rett etter begravelsen, men send SMS og mailer gjerne utover høsten. Da kan de trenge det, sa Lilleaasen.

Skofterud tok et OL- og to VM-gull i stafett i sin karriere som langrennsløper. Hun vant også stayerkonkurransen Vasaloppet en gang.

Sist vinter var hun med som ekspertkommentator under TV-sendingene fra OL i Sør-Korea.

(©NTB)