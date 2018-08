Ødegaard-kompis forsvinner på lån

sport

Venstrebacken Hernández (20) skal få matching i La Liga, og det skjer nord i Spania. De fleste eksperter på spansk fotball tror Ødegaard sendes ut på lån.

Han var halvannen sesong i Heerenveen før han returnerte til Madrid i mai, men trolig blir ny destinasjon for ham i i høst et eller annet sted i Spania.

La Liga starter neste helg, og det er ventet at Real vil ha på plass så mye som mulig rundt utlån.

Ødegaard har vært med på Reals sesongoppkjøring de siste ukene. Han pådro seg et brudd i foten i vår. Det gjorde at han måtte trene alternativt over lengre tid.

(©NTB)