Solskjær godt fornøyd med uavgjort i Skottland

sport

Fire minutter ut i tilleggstiden holdt det på å gå galt for MFK. Vertenes innbytter Emerson Hyndman avsluttet godt fra 16 meter, men Linde rakk å kaste seg ned og fikk ballen unna sitt venstre hjørne.

– Andreas har redda oss mange ganger og redda oss igjen i dag. Han var solid og trygg både i feltet, med ballen i beina, og så hadde han den fantastiske redninga, sier Molde-trener Ole Gunnar Solskjær til Romsdals Budstikke. Han er godt fornøyd med lagets prestasjon.

– Vi var veldig, veldig bra i måten vi holdt dem unna på. De hadde en og en halv, kanskje to store sjanser. På den corneren hvor Stian (Gregersen) sklir, har Linde en kjemperedning. Jeg er veldig fornøyd med hvordan vi forsvarte oss og sto imot trøkket, sier han.

Jevnspilt kamp

Det var hjemmelaget som kom klart best i gang på Easter Road. Etter snaut ti minutter knallet Stephen Mallan til med et skikkelig skremmeskudd. Fra distanse sendte han en kanon i tverrliggeren.

Utover i førsteomgangen fikk Molde holde mer på ballen. Etter 20 minutter var det gode tendenser da Kristoffer Haugen spilte videre til Petter Strand, som prøvde å finne Magnus Wolff Eikrem inne i Hibernian-boksen. Til slutt havnet ballen i keeperhanskene til Ross Laidlaw.

– Det tok ti-tolv minutt før vi fikk roa oss ned, og begynte å spille med ballen i laget. Da fikk vi dem til å løpe, og vi fikk mer rom på sidene. Jeg synes de håndterte det bra. Det siste lille som mangler er at vi får noen flere avslutninger, sier Solskjær til Romsdals Budstikke.

Det var en jevnspilt kamp i Edinburgh, og det flommet ikke over av målsjanser.

Zenit-smell

Etter en time spilt hadde vertene et visst trykk på Molde. Først fikk Martin Boyle en tå på en god pasning fra Vykintas Slivka, men ballen snek seg til side for MFK-buret.

Like etter reddet Andreas Linde mesterlig da han nektet David Gray å stange inn et hjørnespark. Headingen hadde god retning mot mål.

Det hele ebbet til slutt ut i 0-0. Spenningen lever dermed for fullt før returoppgjøret i Molde neste uke.

Tidligere på kvelden gikk for øvrig Zenit St. Petersburg på en kjempesmell og tapte hele 0-4 borte mot Dinamo Minsk. Vinneren etter to kamper mellom de to vil være Moldes siste hinder i europaligakvalifiseringen, om Ole Gunnar Solskjær klarer å danke ut Hibernian.

De fleste hadde trodd Zenit skulle ta seg videre, men det russiske storlaget er i alvorlig trøbbel etter marerittkvelden i Hviterussland.

(©NTB)