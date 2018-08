sport

Det norske håpet sikret seg avansement fra forsøkene med et nødskrik, men fredag var EM-eventyret i Berlin ubønnhørlig over.

– Det er mildt sagt skuffende å løpe 13,71, men det ekstremt små marginer i denne idretten, sa 27-åringen til NTB i pressesonen.

Vukicevic endte sist i sitt heat. Kun de to beste var sikret direktebillett til finalen senere fredag. Det betyr at mesterskapet er over for hekkeløperen.

– Det var definitivt ikke slik jeg hadde tenkt meg. Jeg så for meg at jeg skulle til finale i dag. Det var det jeg hadde drømt om og det jeg hadde håpet på. Jeg følte også det var realistisk.

– Hva gjør du galt?

– Jeg gjør noen feil, slår noen hekker og kommer ut av balanse. Det er synd at det skjer i en semifinale i EM. Jeg får ta med meg at jeg løper 13,71 i et elendig løp. Nå er fokuset å ta VM-kravet i løpet av de neste månedene, avslutter han til NTB.

Franske Pascal Martinot-Lagarde var best av samtlige i heatet med 13,32.

Vladimir Vukicevic spådde på forhånd at han måtte sette personlig rekord med god margin for å ta seg videre til finale. Hans personlig beste er 13,54 fra Amsterdam i 2016.

