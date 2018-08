Overtidsdrama ga jubel i Nyland-debuten

sport

Et unødvendig baklengsmål så lenge ut til å koste Villa dyrt, men fem minutter på overtid reddet tidligere Viking-spiller Bjarnason dagen for Nyland og lagkameratene.

Nordmannen ble hentet til Birmingham-klubben tidligere denne uken, og manager Steve Bruce viste allerede lørdag at han akter å gjøre nordmannen til sitt førstevalg mellom stengene.

Noen resultatmessig optimal debut ble det samtidig ikke. Aston Villa serieåpnet med en sterk 3-1-seier borte mot Hull, men mot Wigan kom laget ned på jorda.

Det begynte riktignok bra da midtstopper James Chester sendte Birmingham-klubben i ledelsen før kvarteret var spilt. Rett før pause røret imidlertid stoppermakker Mile Jedinak det til.

For løst tilbakespill

Australieren skulle spille ballen enkelt tilbake til Nyland, men endte opp med å slå ballen for løst. Nyland rakk aldri å klarere, men hamret i stedet ballen i Wigan-spiss Nick Powell og i mål.

Ti minutter etter pause fortsatte elendigheten for Villa. Wigans Callum Connolly fikk stå helt alene på bakerste stolpe og kunne enkelt heade gjestene i ledelsen.

Da så det mørkt ut for hjemmelaget, men drøyt midtveis i omgangen fikk Villa hjelp til å komme seg inn i kampen igjen. En avslutning skiftet retning i Wigan-forsvarer Cheyenne Dunkley og forsvant inn i nettmaskene bak utmanøvrerte Christian Walton i gjestenes mål.

Så kom Bjarnasons vinnermål, og dermed endte det 3-2. Villa står dermed med seks poeng etter sesongens to første kamper. Det gir tredjeplass på tabellen.

Middlesbrough spilte sin tredje kamp for sesongen lørdag og slo Birmingham 1-0. Det gir tabelltopp med sju poeng. Leeds følger nærmest etter sin 4-1-seier over Frank Lampards Derby i lørdagens senkamp.

Poengdeling for Henriksen

Full pott ble det heller ikke for Markus Henriksen og lagkameratene i Hull i bortemøtet med Sheffield Wednesday. Fraizer Campbell sendte riktignok gjestene i tidlig ledelse, men seks minutter etter pause var Fernando Forestieri sikker da Wednesday fikk straffe.

Dermed endte oppgjøret 1-1. Markus Henriksen, som igjen var kaptein på Hull-skuta, spilte hele kampen.

På banen i samfulle 90 minutter var også Alexander Tettey for Norwich lørdag. Hjemmekampen mot Norwich ble en målfest, men endte ikke med positivt fortegn for trønderen og hans lagkamerater.

Norwich røk til slutt 2-4 etter at Jay Rodriguez (2), Harvey Barnes og Hal Robson-Kanu tegnet seg på scoringslista for gjestene. Jordan Rhodes, Teemu Pukki og Grant Hanley scoret for Norwich.

Swansea og norsk-kosovaren Bersant Celina slo Preston 1-0. Celina spilte hele kampen.

