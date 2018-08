Pedersen fikset fortjent Godset-utligning

sport

Det var ikke noe å si på at gjestene fra Drammen fikk med seg minst ett poeng. Godset hevet seg markant etter å ha ligget under 0-2 til pause. Odd gikk på sin side fra å ha tilsynelatende kontroll til å miste helt taket på søndagens senkamp i Eliteserien.

Pedersen satte inn 2-2 i det 81. minutt. Toppscoreren fikk nettsus på et innlegg fra Eirik Ulland Andersen etter at Odd-forsvarer Vegard Bergan feilberegnet ballbanen totalt.

Rett før hadde Pedersen en ball i stolpen. Fra 15 meter testet han skuddfoten og traff kontant aluminiumen.

Med scoringen er Pedersen nå oppe i 14 seriemål denne sesongen. Moldes spisstalent Erling Braut Håland (9) er nærmest.

Få minutter etter utligningen fikk Pedersen en scoring annullert for offside.

– Jeg er fornøyd med at vi kommer tilbake, men det er jævlig bittert at vi ikke vinner. Det er ikke offside på målet mitt, og vi har nok sjanser til å score flere, så litt irritert er jeg, sa Pedersen til Eurosport.

Kjør

Det var et skikkelig Godset-kjør i Skien etter at Kristoffer Tokstad reduserte i det 50. minutt. 27-åringen pirket inn ballen bak Odd-keeper Sondre Rossbach i kjølvannet av en corner.

Odd spilte svært passivt i annen omgang. Det var en stor kontrast til det vertene viste før pause, der Espen Ruud og Torgeir Børven fortjent hadde gitt dem 2-0. Da lyste det energi av Dag-Eilev Fagermos menn.

De lyktes også med å holde Strømsgodsets angrepstrio unna store målsjanser. Det skulle endre seg betraktelig etter sidebytte.

Ruud ga Odd ledelsen etter tolv minutter. Etter en corner feide han ballen hardt opp i nettaket. Det var hans andre seriemål i år.

Deretter doblet Børven da han fikk plass til å stange inn 2-0. Han kastet seg fram fra seks meter og fikk til en perfekt heading.

– Vi fortsette å gjøre det vi gjorde i første omgang. Det var trøkk i laget, vi vant mange dueller og vi var fremoverrettet. Veldig bra første omgang, sa Fagermo til Eurosport i pausen.

Men kampbildet fortsatte ikke i samme spor. I stedet hang Odd i tøylene, men greide i det minste å berge det ene poenget. Strømsgodset har fortsatt bare den ene borteseieren mot Odd. Den kom med Fagermo som trener i 2007.

Varierende

I år har Odd variert voldsomt. Før søndagens kamp hadde telemarkingene kun én seier på sine sju siste kamper. Heller ikke søndag ble det en trepoenger å juble for.

Godset har også hanglet, men har fått et løft etter at Bjørn Petter Ingebretsen først tok over som vikartrener og deretter ble ansatt permanent basis. Søndag kunne han glede seg over et solid comeback etter en skuffende første omgang.

– Jeg synes at vi hadde en omgang hver, og vi kjørte totalt over dem i andre omgang. Vi hadde troen på at vi skulle snu dette, og vi hadde fortjent å vinne til slutt, sa Ingebretsen til Eurosport.

Kun ett poeng skiller lagene på tabellen. Odd er plassert som nummer ti med sine 22 poeng, mens Godset følger rett bak.

