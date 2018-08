Brann-muren slår sprekker

sport

– Det er et Brann lag som ser ut til å ha fått litt skjelven, sa NRK Radios ekspert Morten Morisbak Skjønsberg under søndagens sending.

– Vi startet kampen veldig svakt og gjorde enkle feil. Det var taktisk forferdelig dårlig. Det er jo stort sett Molde som har scoret på oss, og de er bedre enn oss akkurat nå, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen til NTB om den negative utviklingen.

Etter 14 kamper sto Brann med kun fem baklengs. Det ga et kampsnitt på 0,35 etter 1-0-seier i Skien over Odd. Så sa det pang – i negativ forstand for tabellederen, spesielt mot Molde:

Molde 0-4

Bodø/Glimt 2-2

Start 4-1

Molde 1-5

Dermed er baklengssnittet plutselig oppe i 0,94.

I neste runde venter Sarpsborg i Bergen på Brann. Hadde Rosenborg slått Stabæk søndag, ville Brann falt ned til andreplass. RBK spilte svakt og maktet bare 1-1.

(©NTB)