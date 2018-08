Fotball: En nykommer til skjebnekampene i kvinnenes VM-kvalifisering

sport

Med seier over Slovakia (borte 31. august) og Nederland (hjemme 4. september) vil Norge være klar for sitt åttende VM-sluttspill av like mange mulige, men det er ikke mye slingringsmonn. Poengtap vil trolig sende laget ut i et vanskelig toeromspill.

– Det er ingen store forandringer fra forrige gang. Vi har en kjernetropp vi har jobbet med over tid, og som vi synes fungerer bra, sier landslagssjef Martin Sjögren til fotball.no.

Unntaket er Brochmann.

– Maria har gjort det bra hele sesongen og er en spiller som kan anvendes både som stopper og som spiss. Hun har spilt i begge posisjoner for klubblaget, og det blir interessant å se henne med oss, sier Sjögren.

Viktig jobb

Hjemmekampen mot europamester Nederland på Vålerengas arena i Oslo ligger an til å bli en gruppefinale, men Sjögren er opptatt av at spillerne først må gjøre jobben i Slovakia. Et feilskjær der kan velte hele lasset.

– Det blir to ulike kamper. Mot Slovakia forventes det at vi er laget som fører og har ballen mye, selv om slovakene er et bedre lag enn tabellen viser. De holdt blant annet Nederland til 0-0 til det 92. minutt på bortebane, så det blir en tøff kamp, sier landslagssjefen.

– Det blir viktig å gjøre en god prestasjon og få med et godt resultat derfra. Deretter kan vi begynne å tenke på kampen mot Nederland det blir en kamp med mer fokus på forsvarsspillet, sier Sjögren, som håper på solid tribunestøtte i kampen som kan sende Norge til VM.

Troppen

Dette er troppen:

Målvakter: Ingrid Hjelmseth (Stabæk), Cecilie Fiskerstrand (LSK Kvinner).

Utespillere: Ingrid Moe Wold (LSK Kvinner), Maria Thorisdottir (Chelsea), Maria Brochmann (Arna-Bjørnar), Kristine Bjørdal Leine (Røa), Kristine Minde (Wolfsburg), Maren Mjelde (Chelsea), Vilde Bøe Risa (Arna-Bjørnar), Frida Maanum (Linköping), Ingrid Syrstad Engen (LSK Kvinner), Ingrid Spord (Sandviken), Guro Reiten (LSK Kvinner), Emilie Haavi (LSK Kvinner), Synne Skinnes Hansen (LSK Kvinner), Caroline Graham Hansen (Wolfsburg), Synne Jensen (Stabæk), Elise Thorsnes (Utah Royals), Lisa-Marie Utland (Rosengård), Isabell Herlovsen (Vålerenga).

