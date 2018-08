Cavendish likevel ikke til Arctic Race of Norway

sport

Mandag kunngjorde Arctic Race at Cavendish skulle delta, men onsdag kom kontrabeskjeden fra Team Dimension Data. Procycling.no skriver at det sørafrikanske laget opplyser at verken Cavendish eller Edvald Boasson Hagen deltar for laget.

– Mark Cavendish vil ikke delta mens han fortsetter rekonvalesensen som også tilsa at han skulle stå over EM i Glasgow, skriver Dimension Data i en pressemelding.

Dermed stiller Dimension Data-laget uten sine store profiler.

Men andre store nevn stiller derimot til start, blant annet Christophe Laporte, Warren Barguil, Jakob Fuglsang, Damiano Caruso og Mathieu van der Poel.

Første etappe av verdens nordligste profesjonelle sykkelritt starter i Vadsø torsdag. Rittet avsluttes i Alta søndag 19. august.

