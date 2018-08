Klart for avstemning om omstridte Davis Cup-endringer

sport

Utkastet skal gjøre den tradisjonsrike turneringen mer fristende å delta i for de beste spillerne og mer lukrativ for nasjonene, men har møtt mye motbør. Da det første utkastet ble lagt fram i februar, ble det så mye bråk at forslaget måtte modifiseres.

Kort oppsummert var australierne overrasket, britene skeptiske og franskmennene sinte, spesielt over at de innledende hjemme- og bortekampene var fjernet.

– De har akkurat drept Davis Cup, raste den franske stjernen Nicolas Mahut da han så ITF sin opprinnelige plan der turneringen ville blitt avgjort i løpet av én uke med 18 nasjoner samlet på samme sted.

Modifisert

Forslaget som nå diskuteres og skal stemmes over, innebærer at 24 nasjoner spiller kamper hjemme eller borte i februar, der 12 nasjoner går videre til finaleuka. Der får de selskap av de fire semifinalistene fra fjorårets Davis Cup og to såkalte Wild Cards – til sammen 18 lag.

Dagens modell innebærer at kun laget som er vertskap for Davis Cup tjener noe særlig.

Per i dag spilles Davis Cup med innledende runder i helger i februar, juli og september og i finalemåneden november, med de innledende rundene ikke lenge etter de store Grand Slam -turneringene. Det har ført til at de beste spillerne ofte står over de første rundene for å få litt hvile i en tettpakket terminliste.

Med den nye modellen håper ITF-president David Haggerty at eliten vil finne turneringen mer attraktiv.

– Spillerne sa til meg i september 2016 at Davis Cup må endres, sa Haggerty, som hevder at spillerne selv anbefaler kun en ukelang turnering og at blant andre Rafael Nadal og Novak Djokovic støtter forslaget slik det nå står.

Optimist

Det inngår også i utkastet at kampene ikke skal bli for lange, de skal spilles fast som best av tre sett i stedet for best av fem sett. Turneringen skal ha total premiesum på 20 millioner dollar.

Rundt 120 delegater skal stemme over forslaget torsdag i Florida. Det trengs to tredeler av stemmene for å få forslaget vedtatt.

Haggerty er optimistisk og håper på godkjennelse og sier han tror planen vil være bra for tennissporten.

– Pengene vi kommer til å tjene skal gå til nasjonene slik at de kan bruke dem på utviklingsprogrammer for unge og framtiden for tennis, sa Haggerty på et møte med pressen tirsdag.

