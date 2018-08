Serena Williams slått ut, Roger Federer videre i Cincinnati

sport

Både Williams og Federer vant hele turneringen sist gang de deltok, i 2015. Nå er Williams ute, etter at tsjekkiske Kvitova slo henne 6-3, 2-6, 6-3 i andre runde tirsdag.

Bedre gikk det for Federer, som slo sin motstander, tyske Peter Gojowczyk, overbevisende 6-4, 6-4. Nummer to på verdensrankingen slo Federer tolv serveess og fikk inn 79 prosent av førsteservene sine. I løpet av kampen hadde Gojowczyk fem muligheter til å bryte serven til Federer, men sveitseren hentet seg inn alle fem gangene.

Dette er første kamp for Federer siden han tapte kvartfinalen i Wimbledon for Kevin Anderson for over en måned siden. I sin andre kamp i turneringen møter 37-åringen argentinske Leonardo Mayer, rangert som nummer 50 i verden.

(©NTB)