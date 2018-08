Start henter Akinyemi for rekordsum

sport

Det er Fædrelandsvennen som melder at Start trolig har lagt en rekordsum på bordet for å få kloen i Akineyemi. Direktør i Ventspils Sergej Usatsjov sier budet er mottatt og at det er samsvarende med prisen de ønsker for spilleren.

Den 20 år gamle spissen ankom ifølge VG Norge og Kristiansand sent onsdag. Han har scoret 13 mål på 17 kamper for Ventspils i serien og han fikk nylig prisen som månedens spiller i den latviske toppdivisjonen. Ventspils spiller kvalifisering til Europa League.

Ifølge Fædrelandsvennen er budet fra Start i nærheten av 10 millioner kroner. Det samme klubben betalte for Ygor i 2006. Han ble presentert som et kupp. Brasilianeren ble imidlertid en flopp da han kom fra Vasco da Gama og etter bare ett år var han utleid til klubber i hjemlandet, før han ble løst fra kontrakten ett år før tiden i 2010.

Avisa melder for øvrig at Start også skal ha hanket inn den nigerianske spissen Ibrahim Mensah før overgangsvinduet lukket seg onsdag.

