Nyopprykkede Reims på tabelltopp

Reims har vunnet sine to første kamper og har fått en drømmestart på sesongen i Ligue 1.

Laget vant 2. divisjon med 15 poeng til gode på nærmeste rival, men det var ventet at laget ville slite i toppserien, særlig etter at laget solgte sine to mest produktive angrepsspillere, brasilianeren Diego Rigonato og storscorer Jordan Siebatcheu.

Rigonato ble kåret til årets spiller i 2. divisjon med ni mål og 13 assist, mens Siebatcheu var divisjonens toppscorer med 17 mål. Denne sesongen spiller Rigonato for Al Dhafra i De forente arabiske emirater, Siebatcheu for Rennes.

Reims har så langt i sesongen lent seg på sitt sterke forsvar, som har holdt nullen i begge kamper så langt, og scoret det nødvendige målet både mot Nice og Lyon.

Lyon framsto på sin side tannløst i fredagens bortekamp. Spissen Nabil Fekir, som fortsatt har ferie etter Frankrikes VM-seier, var savnet.

