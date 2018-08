Sandvolley-showet stoppet opp, nederlag for Mol og Sørum

sport

Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen fra Nederland ble farligere og farligere utover i kampen fredag.

Det endte med norsk 1-2-tap i sett (21-17, 23-25 og 13-15) tross to matchballer. Dermed ga gruppespillet tre seirer og et nederlag for Norge. Det var nok til å sikre direkte semifinaleplass.

Den spilles lørdag. Finalen går søndag. Vinneren av turneringen får cirka 1,3 millioner kroner. Det vil i så fall være den klart feteste seierssjekken for gutta noensinne.

Den siste måneden har Mol og Sørum vært i særklasse i sanden. Duoen står med tre strake turneringsseirer, deriblant EM, før Hamburg-turneringen.

De råsterke resultatene har også sendt nordmennene til topps på verdensrankingen. Laget er også i løpet av kort tid blitt til et hett medaljehåp i Tokyo-OL om to år.

(©NTB)