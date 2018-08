39 år gammel keeper drev Ronaldo til vanvidd, men Juventus berget seier i åpningsdrama

sport

Juventus reddet likevel tre poeng og 3-2-seier etter en svært dramatisk åpning på Serie A-sesongen. Flere ganger fikk Juve-fansen se hva Ronaldo tilfører laget etter megaovergangen fra Real Madrid.

Det var vendinger, avslutninger og detaljer på et nivå som utover høsten garantert vil bergta hele Fotball-Italia. Men scoringen uteble i debuten. Flere gode avslutninger ble nemlig avverget av en meget god Sorrentino.

– Cristiano gjorde det godt i debuten. Det er synd han ikke scoret, men samhandlingen med de andre var god etter bare sju dager sammen. Det slo meg hvor komfortabel han virket i laget, og han var like glad som noen for seieren, sa trener Massimiliano Allegri.

Juventus gjorde akkurat det som var nødvendig for å starte sesongen med tre poeng, men seieren satt langt inne og kom ikke uten fullstendig kaos.

For da det fortsatt sto 2-2 måtte både mållinjeteknologi og VAR i aksjon. Ronaldo ikke bare kolliderte med Sorrentino før Mario Mandzukic så vidt fikk ballen over streken. Portugiseren så også ut til å handse, slik at Juve fikk en klar fordel, selv om handsen ikke så ut til å være med vilje for å oppnå noen fordel.

Ut på båre

Sorrentino, som hadde vært så god hele kampen, ble liggende igjen skadd på gresset, mens dommeren så reprise etter reprise. Først konkluderte mållinjeteknologien med at ballen var over streken på Bentegodi. Deretter kom dommer Fabrizio Pasqua fram til at Ronaldo hadde handset.

Fortvilet trodde Juventus-debutanten at seieren glapp. Kort tid etter reddet innbytter Federico Bernardeschi likevel seier og tre poeng etter glimrende forarbeid av Alex Sandro. Da lå Sorrentino på båre, mens reserve Andrea Seculin intet kunne gjøre.

Chievos nye trener, Lorenzo D'Anna, hadde lovet at Juve skulle få slite for seieren. Den tidligere forsvarsspilleren fikk rett, selv om Sami Khedira banket gjestene foran med en tunnel på Sorrentino allerede etter tre minutter.

Litt mot spillets retning kunne Mariusz Stepinski heade inn 1-1 for de gulkledde vertene etter 38 minutter. Ballinnehavet i 1. omgang fortalte litt om Juve-dominansen: 80-20.

Tidlig i 2. omgang banket Ronaldo til med en kanon, bare for å se at Sorrentino igjen fikk siste ord.

Øynet sensasjon

Chievo øynet en sensasjon da Juve-nykommer Joao Cancelo felte tidligere Juventus-spiss Emanuele Giaccherini rett på innsiden av 16-meteren. Straffesparket satte Giaccherini iskaldt i mål.

Gjestene fra Torino jaget og jaget. Både Ronaldo og trener Allegri ristet oppgitt på hodet flere ganger, men som så mange ganger før ga Juventus aldri opp.

Den hjemvendte stopperen Leonardo Bonucci presset Mattia Bani til selvmål et kvarter før slutt. Etter et drama av dimensjoner så Juve ut til å sløse vekk seieren, men «den gamle dame» hadde fortsatt et vinnermål i ermet.

Det er ikke uten grunn at Juventus står med sju strake seriemesterskap i Italia. Vinnermentaliteten er enorm, selv på dager der man blir forsøkt kriget ut av stilen.

Søndag kveld vendte Napoli til 2-1-seier borte mot Lazio med mål av Arkadiusz Milik og Lorenzo Insigne, etter at Ciro Immobile hadde gitt vertene ledelsen. Napoli var eneste lag som maktet å gi Juventus kamp om tittelen forrige sesong, men endte fire poeng bak.

(©NTB)