Bolt på plass i Australia

Jamaicaneren har trent med en rekke klubber siden han la friidrettskarrieren på hylla etter fjorårets VM i London. Blant annet har han vært innom Borussia Dortmund og Strømsgodset.

Flere regner Bolts prøvespill og treninger med klubber rundt om i verden som PR-stunt, men selv insisterer han på at han virkelig jobber for å få fotballdrømmen oppfylt.

– Dette er på ekte. Jeg har helt siden min siste friidrettssesong sagt at jeg vil spille fotball, og jeg vet hva jeg kan, sa Bolt til et stort medieoppbud på flyplassen i Sydney.

– Jeg er takknemlig for at Mariners gir meg denne muligheten. Jeg er glad for å kunne kalle Australia mitt nye hjem inntil videre, la han til.

Central Coast Mariners spiller i den australske toppdivisjonen. Klubben holder til noen timer nord for Sydney på Australias østkyst.

Da nyheten om Bolts prøvespill ble kjent i midten av juli, ytret Australias fotballforbund (FFA) seg kritisk til en eventuell overgang. Årsaken er at forbundet vil måtte ta deler av lønnskostnaden gjennom sitt fond på 18 millioner kroner som skal brukes til å hente stjernespillere til A-league.

