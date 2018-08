Kenedys skrekkmatch – slapp rødt kort, men bommet på overtidsstraffe i grisekamp

sport

Den Chelsea-innleide brasilianeren hadde en fryktelig kamp for Newcastle i Wales lørdag.

Kenedy mistet hodet da Cardiffs Harry Arter suste inn i en takling ti minutter før pause. Newcastle-profilen svarte med å sparke til Cardiff-spilleren Victor Camarasa, som også var involvert i bataljen.

Cardiff fikk frispark, mens dommer Craig Dawson utrolig nok ikke delte ut kort – verken gult eller rødt til Kenedy.

Hayden utvist

For Kenedy var førsteomgangen rimelig tung. For første gang siden mars 2010 (Nikola Kalinic) gikk en utespiller til pause uten å ha klart å slå en vellykket pasning. Først etter 58 minutter klarte 22-åringen å bruke pasningsfoten til noe fornuftig.

Innbytter Isaac Hayden slapp derimot ikke unna rødt da han feide ned Cardiffs Josh Murphy bakfra etter 67 minutter. Det røde kortet var fullt fortjent.

Med ti mann fikk Newcastle en stri tørn i en kamp der heller ikke Cardiffs fysiske spillestil vant mange nye venner.

Fiaskostraffe

Newcastle fikk en gyllen sjanse til å ta tre poeng seks minutter på overtid. Sean Morrison stoppet innlegget fra Yoshinori Muto med hånden, men spørsmålet var om det skjedde innenfor eller utenfor 16-meteren.

TV-bildene ga ikke noe tydelig svar, men dommer Dawson var sikker i sin sak. Kenedy kunne rette opp inntrykket fra sin skrekkelige forestilling, men det gikk som det måtte gå. Et elendig straffespark ble enkelt reddet av Neil Etheridge i Cardiff-buret.

Kenedy måtte fortvilet gå av banen etter en av karrierens svakeste kamper. Kanskje like greit at brasilianeren dro trøya over ansiktet.

Newcastle har et meget tøft program i PL-innledningen. Sist helg åpnet laget med 1-2-tap hjemme mot Tottenham. Nå venter Chelsea (h), Manchester City (b) og Arsenal (h).

Videre følger Crystal Palace (b), Leicester (h) og Manchester United (b).

