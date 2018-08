Filip Ingebrigtsen tror på Diamond League-start etter NM-sølv

sport

Roth innfridde favorittstempelet og vant med tiden 1.50,63. Han slo Ingebrigtsen med 15 hundredels sekund. Markus Einan tok bronsen med 1.51,02.

Roth har årsbeste i Norge på 800 meter med tiden 1.45,75. Han kom seg opp i ryggen til Ingebrigtsen før siste sving, og på oppløpet kom han på utsiden og smatt forbi.

For sølvvinner Ingebrigtsen var det samtidig en stor lettelse å kjenne at kroppen fungerte etter ribbeinsbristen han pådro seg i EM. Den har truet med å sette en stopper for deltakelsen i Diamond League-finalen i Zürich om halvannen uke. Nå ser det lysere ut.

– Nå er jeg veldig optimistisk. Mye mer enn da jeg gikk inn i denne helgen. Det er rart hva det gjør med hodet når du har vondt. Da blir man litt defensiv og tenker litt «worst case». Derfor var det godt å kjenne at formen er det den skal være, sa 25-åringen til NTB.

Kjente lite

– Det hemmet deg ikke underveis i det hele tatt?

– Det er vanskelig å si akkurat hvor mye det hemmer meg. Jeg kjente det på oppvarming, men tenkte ikke på det underveis. Det er et godt tegn. I går var det mer fremtredende. Jeg fikk gode svar, sa mellomste bror Ingebrigtsen.

Nå håper han at smertene avtar ytterligere og helst blir helt borte de kommende dagene.

– Hvis vondtene nå kunne forsvinne helt, og jeg kan løpe som normalt, blir det veldig bra, fastslo Ingebrigtsen, som allerede onsdag skal løpe i elitestevnet i Bergen.

Stor pengepremie

I søndagens finale på 800 meter prøvde han å svare Roth på oppløpet, men klarte ikke å ta igjen Ull/Kisas spesialist på distansen. Under EM var Roth kun tre hundredeler unna finale på 800-meteren.

Etter kommende onsdags elitestevne i Bergen retter Ingebrigtsen blikket mot Diamond League-finalen. I Zürich ligger det 50.000 dollar i potten til vinneren.

Den mellomste av løperbrødrene Ingebrigtsen håper da å være i topp skikk.

– Jeg tror helt klart jeg kan vinne der. Det er jeg god nok til, sier han.

Bronsemedaljen på 800 meter gikk til Ull/Kisas Markus Einan.

(©NTB)