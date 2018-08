Jebali med debutmål i RBKs sliteseier

sport

Det var ingen god kamp av RBK, men med søndagens seier er trønderne fortsatt det ene poenget bak serieleder Brann.

Anders Konradsen ordnet ledermålet etter 65 minutter. Innbytteren scoret i etterdønningene av en returball fra KBK-keeper Sean McDermott, som ikke hadde en heldig inngripen da han forsøkte å ta Konradsens første forsøk.

Scoringen kom mot spillets gang. Med mye energi og vilje hadde Kristiansund greid å spille Rosenborg ut av stilen, men til slutt fikk ikke vertene noe igjen for strevet.

I sin første RBK-kamp doblet Jebali ledelsen i det 72. minutt. Tunisieren fikk ballen fra Birger Meling, dro seg inn i banen og curlet inn 2-0.

– Det var fantastisk at jeg scoret i dag, og at vi vinner igjen, sa Jebali til Eurosport etter kampen.

26-åringen ble nylig hentet fra svenske Elfsborg. Spissen, som opprinnelig var midtbanespiller, scoret 20 mål i Allsvenskan i løpet av tre sesonger der.

Gigantsjanse

På et utsolgt Kristiansund stadion (4277 tilskuere) ga hjemmelaget jernet fra første spark på ballen. Vertene var flinke til å presse og jobbe hardt. Det gjorde at Rosenborg slet tungt med å komme skikkelig i gang. Feilpasninger var det mange av fra trønderne.

Førsteomgangens klart største sjanse kom i det 39. minutt. Etter en corner fikk Dan Peter Ulvestad ballen helt fri, men midtstopperen bommet fra fem meter. Den muligheten var enorm.

Noen minutter tidligere ble McDermott tatt på halvdistanse. KBK-keeperen så at Pål André Helland dro seg forbi, men avslutningen var elendig. Et lite øyeblikk hadde Helland et åpent mål å score på.

Bendtner fikk fri

Nicklas Bendtner var ikke i RBK-troppen søndag. Dansken følte seg ikke i toppslag, og trener Rini Coolen lot ham derfor få spillefri.

– Vi har tre endringer etter forrige kamp. Nicklas er ikke 100 prosent i form, og det var lurt ikke å bruke ham i dag. Men han skal være klar til vår neste kamp, sa Coolen til Eurosport før kampstart.

Rosenborg står med fem seirer på sine seks siste kamper i Eliteserien. Forrige helg ble det 1-1 hjemme mot Stabæk.

Med tapet har Kristiansund kun én trepoenger på sine seks siste oppgjør. Laget står med 24 poeng etter 19 serierunder.

Kristiansunds neste oppgave er bortemøtet med Sarpsborg kommende søndag. Samme kveld tar RBK imot Strømsgodset på Lerkendal, men først skal trønderne spille europaligakvalifisering hjemme mot makedonske Shkëndija. Den kampen går torsdag.

