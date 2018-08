Viking la press på Aalesund etter Høiland-dobbel

sport

Høiland scoret først fra straffemerket etter 29 minutter, før han fastsatte resultatet til 2-0 i det 59. minutt med en presis heading.

Trepoengeren gjør at Viking klatrer til annenplass på tabellen med 40 poeng, tre mindre enn serieleder Aalesund.

Søndagens runde var tomålsscorernes runde. Hele fem spillere scoret to mål i en kamp. Mo Ahamed og Torbjørn Agdestein scoret målene for hvert sitt lag da Tromsdalen og Aalesund spilte 2-2. Ahamed sendte hjemmelaget i ledelsen to ganger, før Agdestein utlignet. 2-2-målet kom etter 81 minutter.

Mjøndalen kan ta tilbake annenplassen på tabellen med seier mot Åsane tirsdag.

Sogndal gikk på smell

Sogndal falt til fjerdeplass etter å ha tapt 2-3 mot Florø i tidligkampen søndag. Bortelagets Runar Hove ble kampens store spiller, også han med to mål. Sigurd Haugen og Eirik Schulze scoret Sogndals mål, mens Alioune Ndour også kom på scoringslista for Florø, som tar steget opp fra nedrykk- til kvalifiseringsplass.

Bjørn Helge Riise pådro seg gult kort i debuten for Sogndal, etter at 35-åringen onsdag avsluttet kontrakten med Aalesund.

Strømmen er laget som tar over Florøs plass under streken, sammen med tabelljumbo Levanger, som måtte se seg slått 3-2 av Ull/Kisa. Lars Jørgen Salvesen ble også tomålsscorer søndag. Spissen debuterte for Ull/Kisa etter overgangen fra Start.

Martin Trøen scoret også for vinnerlaget, mens Andreas Peterson og Robert Stene sto for Levangers nettkjenninger.

Avga poeng mot ti mann

Mark Dempseys Kongsvinger slo tilbake med 2-0-seier over Notodden etter derbytapet mot HamKam. Olav Øby og Niklas Castro kom på scoringslista på Gjemselund.

HamKam ble på sin side slått av Nest-Sotra på bortebane. Sondre Liseth ble matchvinner i 1-0-seieren.

Sandnes Ulf var på vei mot en kjærkommen seier mot Jerv etter over én måned uten en trepoenger, men rotet det bort på overtid.

Erixon Danso ordnet ledelse for Sandnes Ulf etter 18 minutter, og da Martin Hoel Andersen fikk sitt annet gule kort i det 83. minutt kunne bortelaget trygge seieren. I stedet pirket Espen Knudsen inn 1-1 fra kloss hold etter en corner på overtid.

